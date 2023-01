I venti del calciomercato minacciano il Torino

All'indomani del pareggio con l'Empoli, in casa Torino tengono banco le voci dei mercato: non solo l'arrivo di Ilic ma soprattutto la possibile partenza di Lukic, che la società caldeggia per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate. Sarebbe invece contrario il tecnico Juric che punta a rinforzare la rosa.

Nel servizio la voce di Matteo Paro, vice allenatore Torino