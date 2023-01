Torino protagonista in tv con i programmi di Corrado Augias

Il 2023 di Corrado Augias è iniziato con Città Segrete da New York e prosegue sabato sempre su Rai 3 con la prima capitale d'Italia.

Mentre in televisione va in onda Città Segrete, Corrado Augias in questi giorni è a lavoro per l'altro suo programma che tornerà in onda su Rai 3 la prossima primavera. La gioia della musica in collaborazione con l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai. Obiettivo della trasmissione divulgare la cultura musicale. Con lui i musicisti della sinfonica.

Un approfondimento che sarà cadenzato in 30 puntate a partire da metà aprile tra musica suonata e storia delle biografie dei compositori del passato.

Interviste a

Corrado Augias - scrittore, giornalista, conduttore televisivo

Pierpaolo Toso - primo violoncello OSN Rai