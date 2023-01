Toro tra coppa e mercato, serve una alternativa a Lazaro

L'infortunio di Lazaro, più grave anche di quanto ipotizzato nell'immediato dopo gara di Salerno, cambia i piani di mercato del Toro. Se fino a qualche giorno fa le priorità erano un centrocampista di peso e una punta, le attenzioni degli uomini mercato granata sono ora spostate sulle fasce dove la coperta è divenuta improvvisamente corta anche in considerazione del calcio praticato da Juric. Così, si parla del veronese Lazovic, vecchia conoscenza del tecnico croato, ma anche del figlio d'arte Beruatto. Sullo sfondo la squadra che si prepara ad affrontare il Milan domani sera a San Siro negli ottavi di Coppa Italia. Partita da dentro o fuori nella quale Juric schiererà gli uomini migliori a partire da chi ha rifiatato a Salerno come Miranchuk e Djidji. E riprenderà a lavorare oggi pomeriggio alla Continassa anche la Juve che si avvicina alla super sfida di venerdì sera a Napoli. Allegri sa di non poter recuperare nessuno dei suoi lungodegenti, ma il ritorno più importante è di certo quello di Bremer, baluardo fondamentale per fermare l'attacco partenopeo.

