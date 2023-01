Totem fuori uso, impossibile rintacciare le tombe al Cimitero Sassi. Chiosco Smat fermo da sei mesi

Un telespettatore, Guido, segnala che al cimitero Sassi di Torino non funziona il terminale di ricerca posizione tombe da diverso tempo. Un servizio sicuramente utile che speria venga ripristinato a breve.

Ci spostiamo in via Carcano angolo lungo Dora Colletta sempre a Torino. Ci scrive Paolo che qui è stata inaugurata il 21 Luglio 2022 una casetta dell'acqua Smat. Dopo un paio di mesi è però comparso questo cartello di "fuori servizio" di uno dei due erogatori. Nonostante le numerose segnalazioni da 5 mesi non viene riattivato. Speriamo quindi che la Smat possa intervenire.

Chiudiamo con una foto dal rifugio Barfè in val Pellice. Stalattite e paesaggio decisamente invernale. Lo scatto è di Alberto.