Traliccio bruciato in collina, si segue la pista anarchica

Le forze dell'ordine indagano a tutto campo ma la pista anarchico insurrezionalista è privilegiata sia dall'Arma dei Carabinieri sia dalla Digos della Polizia di Stato. Ieri alle 4 un traliccio sulla collina di Torino è stato dato alle fiamme. La scritta lasciata con lo spray su un muretto Alfredo Cospito libero dal 41 bis non lascia spazi a dubbi.

E' il mondo anarchico che si è mosso, ancora una volta, per chiedere la revoca del carcere duro cui è sottoposto il leader, che da 101 giorni è in sciopero della fame nel carcere di Sassari, per l'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano. Cospito rischia l'ergastolo.

Nelle ore successive al rogo del traliccio, per le vie di Torino si è svolto un corteo, con slogan inneggianti alla liberazione di Cospito; anche in questa occasione scritte sui muri, volantini contro il 41 bis e fumogeni. Il traffico cittadino è stato bloccato per ore.

I fatti di ieri a Torino sarebbero da ricondurre alla “chiamata internazionale all'azione” della galassia anarchica, nelle settimane scorse ci sono stati attacchi alle istituzioni a Berlino, Barcellona, Atene. Ora Digos e Arma stanno svolgendo rapide quanto accurate indagini. Ma tutto sembra portare nella stessa direzione.

Il 7 marzo la Cassazione si dovrà esprimere proprio sul 41 bis inflitto ad Alfredo Cospito. L'udienza è stata anticipata per le precarie condizioni di salute dell'anarchico che, rifiutando il cibo, ha perso 40 chili, e nei giorni scorsi si è rotto il naso cadendo sotto la doccia.