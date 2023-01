Un marciapiede di Torino bisognoso di attenzioni

Iniziamo da Torino con questa foto che ci manda Franco. Siamo in pieno centro a Torino in via Principe Amedeo, sul lato della biblioteca Nazionale. Ecco le condizioni del marciapiede. Una situazione senz'altro pericolosa, soprattutto per anziani e bambini.

Come seconda segnalazione oggi facciamo un'eccezione e andiamo subito alle vostre cartoline, perché ieri mattina in tantissimi hanno ritratto quel cielo rosso-arancione che sembrava un quadro. Qui avete visto alcuni scatti. Sul nostro sito trovate l'intera galleria di foto che ci avete mandato. Ma continuate anche a mandarci possibilmente con dei video le segnalazioni dei disservizi e dei problemi che incontrate nella vostra vita quotidiana.

Chiudiamo con questa foto che ci manda Silvano da Cumiana: il calicantus che fiorisce da dicembre a marzo - con le prime api che fanno capolino.