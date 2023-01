Un tunnel per andare in Provenza, il sogno della Granda si chiama Mercantour

Resta, per ora, una delle grandi incompiute del Piemonte, la galleria del Ciriegia-Mercantour, doveva essere uno dei tunnel per collegare il Cuneese e la Provenza, in Francia. A Valdieri negli anni Sessanta furono scavati anche tre chilometri, oggi praticamente inaccessibili, ma dopo una prima inaugurazione i lavori si sono arenati.

Nel frattempo i progetti sono stati aggiornati, è stata abbandonata la valle gesso per la zona di Vinadio, ma l'unico scavo resta quello di località Tetti Niot, ora coperto di neve: eppure la necessità di migliorare i collegamenti vanno oltre il raddoppio del tunnel di Tenda, come spiega la direttrice dell'Atl del Cuneese, Daniela Salvestrin.

A parlare del progetto l'ex presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello, storico sostenitore dell'iniziativa e il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, uno dei pochi a essere stati dentro al tunnel.

Anche per la Regione Piemonte il tunnel del Mercantour resta un obiettivo. Il presidente Alberto Cirio, assicurando il completamento nel 2024 dell'Asti-Cuneo, ribadisce l'attualità del progetto di un tunnel che unisca Piemonte e Provenza.

Nel servizio le interviste a: Ferruccio Dardanello, ex presidente della Camera di Commercio di Cuneo; Guido Giordana, sindaco di Valdieri; Daniela Salvestrin, direttrice dell'Atl del Cuneese

Dalle nostre teche, con Rewind, abbiamo recuperato un servizio in merito del 1988 di Carlo Cerrato. E' possibile rivederlo cliccando qui.