A secco i Vigili del Fuoco di Alessandria: "Più risorse"

I Vigili del Fuoco in un comunicato protestano contro la scarsità di risorse: tra i problemi denunciati la difficoltà di reperire fondi per il carburante e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

Nel servizio le nterviste a: Giovanni Maccarino e Massimiliano Baratti, Usb Vigili del Fuoco di Alessandria.