Volley, per Cuneo e Pinerolo due sconfitte dal sapore diverso

Prima giornata di ritorno e primi verdetti per il volley piemontese.

Un turno che si chiude con due sconfitte dal sapore diverso. Amaro è il ko di Cuneo che perde in casa al quinto set contro la Vallefoglia. Partono forte le ospiti, che si portano in vantaggio per 0-1. Poi il pareggio delle ragazze di coach Zanini. Stesso copione nei successivi due set, con la gara che si trascina per oltre due ore e finisce al tie-break. Qui le padrone di casa sono costrette ad arrendersi alle schiacciate di Annie Drews, nuovo acquisto e miglior realizzatrice della partita con 19 punti. Cuneo viene scavalcata proprio dalle urbinati in classifica: è decima, ma ancora vicina alla zona playoff.

Sconfitta dal sapore diverso per Pinerolo. Che perde sì, come da pronostico, contro la corazzata della Vero Volley Milano. Ma il 0 a 3 delle milanesi racconta poco di una gara in cui le ragazze di Marchiaro hanno espresso forse il miglior volley della loro stagione. Solita prova di quantità dell'opposto Zago, ieri miglior realizzatrice con 15 punti. Ma non sono bastasti contro le vice-campionesse d'Italia. Pinerolo, che è ultima con Macerata, riprende da qui la strada per la salvezza.

Una giornata che era iniziata con due vittorie per le altre due piemontesi. Proprio a Macerata, l'Igor Novara deve lottare per quattro set per avere la meglio: finisce 3 a 1 per le "zanzare". Quarto posto in classifica, davanti al Chieri che venerdì aveva vinto a Casalmaggiore. Domani sera sfida europea proprio per la Reale Mutua Fenera: a Chieri sbarca il Panathinaikos per la gara d'andata di Challange Cup.



LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 1); Savino Del Bene Scandicci 35 (11 – 3); Vero Volley Milano 34 (12 – 2); Igor Gorgonzola Novara 31 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 23 (7 – 7); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 8); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 12); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 12).

IL PROSSIMO TURNO

SERIE A1

2° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14 gennaio ore 19.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Cuneo Granda S.Bernardo

Sabato 14 gennaio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo

Sabato 14 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 8 gennaio ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991

Domenica 8 gennaio ore 18.30 diretta Sky Sport Arena

Vero Volley Milano – Trasportipesanti Casalmaggiore