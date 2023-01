Meno sintomi, meno contagi

I ricercatori dell'Università della California, a San Francisco, hanno studiato la trasmissione del virus SarsCov2 nei vaccinati e in chi non lo è, analizzando la popolazione carceraria. I risultati confermano quanto dimostrato anche da altri studi, condotti sul personale sanitario, ad esempio.

I vaccinati trasmettono meno il virus. L'infettività si riduce al minimo con richiami vaccinali o se, oltre al vaccino, c'è stata infezione naturale. L'immunologo Alberto Mantovani spiega il perchè e chiarisce che i vaccini bivalenti contro SarsCov2 non solo hanno una diversa composizione rispetto a quelli del ciclo primario, ma sono diversi anche per quanto riguarda la risposta immunitaria.

Montaggio Benedetto Mallevadore