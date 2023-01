Un mestiere che si impara a scuola

Era considerata la strada per chi non aveva voglia di studiare. Oggi la formazione professionale sostenuta da fondi regionali sta vivendo una sua nuova primavera: tre anni per imparare un mestiere che non apre, ma spalanca le porte del mondo del lavoro. Allo Cnos Fap di Fossano, centro storico dei salesiani con 600 studenti, gli 8 indirizzi da meccanica a termoidraulica a estetista e acconciatura sono sempre da tutto esaurito.

Interviste a

Alberto Bernardi, formatore settore meccanica

Ivano Camperi, referente settore termoidraulico

Paolo Mellano, referente settore carrozzeria

Andrea Dellarossa, studente meccanica agricola

Gioele Borra, ex allievo Cnos-Fap

Cristina Calvo, coordinatrice Cnos-Fap Fossano

Fabrizio Berta, direttore Cnos-Fap Piemonte