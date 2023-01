La giornata di Ivan Juric fra le sfide con l'Empoli e il calcio mercato

La giornata di Jvan Juric come titolerebbe lo scrittore russo dostoesky non passa fra incertezze a prposito del calcio mercato perché non sa ancora se gli prenderano ilic però ha sicurezze sul Toro così come è



La giornata di Ivan prevede anche la rassegnazione per non essere una squadra da coppa



sul mercato teme che gli vendano juric anche se probabilmente è Sasha che se ne vuole andare e si rischierebbe di lasciar scadere il contratto quindi perdere il suo cartellino e quindi non prendere un euro come è successo con belotti, sull'ipotesi di una sorta di scambio che la società gli opera e cioè compriamo Ilic ma vendiamo Lukic, Juric rivede scambi già presentatisi

con la parola d'ordine arrangiarsi come faceva già a verona, sull'Empoli che incontrerà domani, poche parole. Una squadra forte perché ha meccanismi di gioco consolidati