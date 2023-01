Juric e Cairo, due visioni del calcio diverse

Ormai il calcio mercato è lo specchio dei vizi, tanti e virtù, poche, del mondo del pallone, e nello specchio del Toro c'è la rabbia di Juric che vuole tenersi Lukic, almeno trattenerlo fino a giugno - sennò il Toro va a fondo - e i conti della società che vuole venderlo sennò il bilancio piange. Ci sono due Toro quello di Juric e quello di Cairo attaccati l'uno all'altro con lo scotch di un contratto che Juric potrebbe anche strappare. L'allenatore ha la filosofia del più, dell'aggiungere altri giocatori forti per rendere sul campo, Cairo pare abbia la logica del meno, togliere quelli che sul mercato rendono. In mezzo c'è Lukic che è attirato dal Fulham ma anche dal suo padre calcistico Juric. I due Toro non si sono incontrati all'allenamento perché della società non è venuto nessuno. Anche se sul calcio mercato la società non si ferma. Dopo aver comprato Ilic si continua a trattare per Hien un difensore, qui il problema è l'ingaggio chiesto dal difensore. Poi c'è pure la possibilità di vendere Schuurs in Inghilterra, anche qui il Toro di Juric dissente, però fra le inglesi c'è il Leicester che ridarebbe al Toro Praet e aggiungerebbe 28 milioni per Schuurs. Il ds Vagnati per sostituirlo punterebbe al centrale 18enne dell'Union Berlino, Bruns. La cosa vera da capire è se domani, ultimo giorno di calciomercato, i due Toro si avvicineranno o si allontaneranno ancora di più. Con lo scotch che rischia di cedere.

Servizio di Gian Piero Amandola