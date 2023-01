L'ombra dello sfruttamento sulla manodopera nelle vigne

Seppur meno diffuso che in altre zone, il problema dello sfruttamento della manovalanza è presente sul nostro territorio con fenomeni opachi e non di facile gestione per l'andamento stagionale. Debellare queste criticità è un obbiettivo importante per il consorzio Tutela Barolo e Barbaresco Alba, Langhe e Dogliani.

Sono 4.000 i lavoratori in vigna nelle terre del Barolo e del Barbaresco, 2.000 sono assunti direttamente dalle aziende, altri 2000 arrivano dalle cooperative. Di queste solo la metà è associata a Confcooperative, la restante metà appartiene a cooperative incontrollate, che possono avere un atteggiamento predatorio che guarda a massimizzare il profitto senza il rispetto delle persone e delle normative.

Un problema strutturale che ha bisogno dell'impegno di tutti.

servizio di Silvia Bacci, montaggio Paola Bovolenta, intervista a Matteo Ascheri, presidente Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e a Jean Renè Bilongo, Capo Dipartimento Politiche Migratorie FLAI CGIL