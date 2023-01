Il comune di Torino aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali

La definizione agevolata o rottamazione è partita in Italia con 65.000 domande in 5 giorni

Lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i mille euro è prevista dalla legge di bilancio 2023. Il comune di Torino aderirà alla misura lo ha annunciato l'assessora al bilancio Nardelli. La rottamazione si riferisce alle sanzioni e interessi di mora delle cartelle esattoriali tra il 2000 ed il 2015

La norma vale esclusivamente per i carichi affidati all'agenzia delle entrate riscossione mentre non si applica ai ruoli affidati a Soris, si potrà ricorrere per pagare le multe alla rateizzazione

L'annullamento automatico implica un condono di 525.000 euro ma il comune ne guadagnerà comunque oltre 5 milioni dall'incasso delle multe

interviste a :

Gabriella Nardelli

assessora al bilancio comune torino



Domenico Garcea

vice capgruppo consiglio comunale - forza italia



Giuseppe Catizone

vice capogruppo consiglio comunale- Lega

pier lucio Firrao

vice capogruppo consiglio comunale Torino bellissima