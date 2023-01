Covid: richiami vaccinali per i bambini

Partono oggi le preiscrizioni per i richiami del vaccino anti-covid per i giovanissimi piemontesi. 60.000 bambini non fragili e 200 soggetti fragili tra i 5 e gli 11 anni.

Da dicembre è possibile vaccinare anche i piccolissimi: è stato approvato il vaccino in dose pediatrica per le fasce dai 6 mesi ai 4 anni. I genitori verranno contattate dalle Asl in collaborazione con i pediatri. Intanto continua il calo dei casi e dei ricoveri e le nuove varianti non sembrano al momento pericolose.

servizio di Caterina Cannavà, intervista a Pietro Presti Covid - Regione Piemonte