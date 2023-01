Tumore al pancreas, la ricerca scientifica accelera

I casi di tumore al pancreas in Italia sono aumentati da 12.500 nel 2015 a 14.300 nel 2020.

950 mila euro del PNRR andranno a finanziare lo studio di un vaccino a DNA di seconda generazione per la cura di questo tipo di tumore. Un brevetto del centro di ricerca di medicina sperimentale delle Molinette di Torino, in collaborazione con il Policlinico Giaccone di Palermo.

E intanto la ricerca continua anche sul fronte della risposta alle cure, con l'analisi di specifici marcatori grazie all'utilizzo di tecnologia molto avanzata. L'intervista a Federica Marchesi, ricercatrice di immunoncologia Humanitas.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Paola Bovolenta