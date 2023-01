Postamat che non funziona a Susa, degrado ai giardini di via Pietro Cossa e la neve di Valasco

Le segnalazioni Dal nostro inviato del 24 gennaio 2023.



La prima segnalazione ci porta a Susa. Un ascoltatore ci fa presente il grave disservizio che si è creato ormai da alcuni mesi. Il postmat non eroga banconote.

Il secondo contributo ci porta a Torino. Il video riprende i giardini che si trovano in via Pietro Cossa nell'interno 280. La gente del quartiere si sente abbandonata perché è una situazione che va avanti da tempo e nessuno fa niente. Foglie morte mai tolte, vetri di bottiglia, molta incuria, così ci scrive un nostro ascoltatore.



Chiudiamo con una foto che ci riporta alla neve di questi giorni. Siamo al pian del Valasco, nei rigori invernali della valle gesso. Autore dello scatto Gianni Abba' di Borgo San Dalmazzo, un nostro affezionato telespettatore.