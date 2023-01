Che bello il tarassaco in fiore: ma è già primavera?

La prima segnalazione è da Torino, dove non finiscono i problemi con la spazzatura. Un telespettatore ci invia questi scatti da via Montanaro 2. "Da una settimana fa sapere - le immondizie non sono raccolte e i cassetti sono stracolmi".



Il secondo gruppo di foto ci riporta agli animali, tema di questa settimana della Tgr Piemonte. Sono furetti salvati da maltrattamenti e abbandoni. In molti casi regali di Natale che le famiglie si godono per un po', salvo poi scoprire che costa mantenerli e che possono mordere. A salvarli è stata l'associazione "Un furetto in famiglia", che organizza per il prossimo 29 gennaio un concorso di bellezza di questi deliziosi animali.



L'ultimo scatto ci ricorda un altro tema di scottante attualità, malgrado il calo repentino delle temperature con l'inizio di questa settimana. Il tarassaco in piena fioritura fotografato a Cumiana (Torino). "È già primavera?" si domanda il nostro telespettatore Silvano. Che porta la natura nel cuore, oltre che nel nome. Ed è giustamente preoccupato.