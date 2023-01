Viabilità e la neve tra le segnalazioni dei nostri ascoltatori

Le biciclette del bike sharing che puntellano la città e stazionano a volte per giorni ingombrando i marciapiedi. Il manto stradale rovinato, un pericolo in particolare per bambini e anziani. La neve finalmente arrivata sui rilievi con una dolce cartolina da Entraque, in provincia di Cuneo. Sono le vostre segnalazioni, in onda dal lunedì al venerdì a Buongiorno Regione.