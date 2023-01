Testimonianze di incuria urbana a Torino

Iniziamo purtroppo con testimonianze di incuria urbana. La prima immagine ci porta in largo Cigna 72: immondizia buttata sul marciapiede. A seguire un'altra foto simile, ma scattata di notte, in via Pirano 9 alle Vallette. Già è una zona degradata, ci scrive Alessandro, poi l'Amiat ci mette del suo per amplificare il problema.

Ancora un'altra istantanea di inciviltà. Durante le festività a partire dai primi di dicembre, i furbetti hanno trovato il modo di creare una nuova discarica. Al capolinea del tram n. 3 e del bus 59 località Vallette.

Chiudiamo invece con questo scatto di Silvana Casetto, che ci invia una foto del santuario di San Bernardo sul monte Rubello nell'oasi Zegna (Biella).