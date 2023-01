Una buca pericolosa in strada Valsalice. Una piazza di spaccio in corso Venezia

Alessandra da Revigliasco ci informa che in strada Valsalice verso Torino fra i numeri civici 273 e 227 si è formata nell'asfalto una buca quasi invisibile agli automobilisti, specie col buio. È urgente un intervento, scrive la telespettatrice, per evitare eventuali incidenti.

Ancora un pericolo quello segnalato dalla nostra seconda telespettatrice, ma in questo caso rappresentato dall'uomo. Sono un'abitante di via Fossata a Torino, ci scrive, e questa è la situazione di tutti i giorni nell'ex deposito delle ferrovie: all'interno è un via vai di spacciatori e drogati che scavalcano da corso Venezia. Non ce la facciamo più, dice. E spiega che i residenti hanno anche ricevuto delle minacce e non si sentono più liberi di uscire di casa.

Chiudiamo con questo bel ritratto di mamme e figliolini: sono due agnelli di pochi giorni, ancora tremolanti sulle zampe. La fotografia arriva da Vauda di Volpiano e ringraziamo il signor Gino.