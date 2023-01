Dal ponte della ferrovia a Grugliasco i carrelli del supermercato gettati nel dirupo

La prima segnalazione ci arriva da Franco Varetto. Siamo in piazzale Valdo Fusi, una ex bella piazza nel cuore del centro Torinese. Si tratta di uno dei tanti esempi di totale degrado presenti sempre più frequentemente in città; causato da un cocktail "micidiale". Da un lato la inciviltà di chi rovina e danneggia le opere pubbliche dall'altro la assoluta assenza di controllo. Si vedono buchi profondi nel prato, sporcizia ovunque, fari di illuminazione spaccati, scritte ingiuriose. Ciò non è una novità il degrado dura da molti anni e mai nessuno si è degnato di riportare alla bellezza originaria la piazza. Insomma un appello accorato di un cittadino che ama la sua Torino.

Seconda segnalazione, ancora un atto di vandalismo, dal Ponte della ferrovia a Grugliasco si vedono i carrelli del supermercato gettati via nel dirupo.



Ma riconciliamoci con la natura andando a Riale, Val Formazza, nel Verbano Cusio Ossola, un paesaggio innevato inviato da Paola Lietta.