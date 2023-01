"Il gioco è subdolo. Ho detto: o la faccio finita o smetto"

“Non mi sono più approcciata all'eroina perché c'è stata la paura di morire. Io non volevo morire. Il gioco invece è più subdolo. O almeno io mi sono accorta di essere arrivata al limite quando una mattina mi sono svegliata e ho detto: o la faccio finita, muoio, mi suicido, nel senso basta, o smetto di giocare.”



Una storia partita da lontano. Un vissuto familiare difficile, l'incontro con la droga ad appena 12 anni. A 17 la prima dose di eroina, poi il percorso in comunità. Le ricadute. E una volta uscita da quella dipendenza, c'era il gioco ad aspettarla con tutte le sue lusinghe e le sue rovine.





"Si diventa bugiardi, manipolatori, hai sempre in testa la ricerca dei soldi per poter andarli a giocare, e anche lì mi sono rivista un po' quando ero tossicodipendente, però avevo un'altra età, ero giovane, adesso la dipendenza del gioco è arrivata in un momento in cui io ero già matura, avevo già figli."

Dalla presa di consapevolezza è arrivata la forza per reagire e farsi aiutare. Giocatori anonimi è un'associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza per recuperarsi dal gioco compulsivo. L'unico requisito per partecipare alle riunioni settimanali è il desiderio di smettere.



“Oggi posso dire che è successo perché… la paura. Intanto di affrontare le situazioni, anche la monotonia...doversi alzare, lavorare, ah è dura, lo stipendio è poco, ma chi me lo fa fare, allora magari butto i cinque euro, i dieci euro per provare a vedere se vinco il milione per poter stare bene, no? Però nella realtà poi non è stato così … Io mi sono rovinata... oggi sono piena di debiti, ma me li sono voluti io e quindi ho detto basta.”

Un percorso molto complicato soprattutto in una società che corre e promette successi facili. Ma il gruppo diventa casa, famiglia che accoglie senza giudicare.