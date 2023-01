Ritorna Just the woman I am, manifestazione sportiva per la ricerca sul cancro

Mai come in questo caso la velocità non importa, conta raggiungere l'obiettivo. Ritorna Just The Woman I Am: il prossimo 5 marzo si corre o si cammina per 5 chilometri per raccogliere fondi per la lotta al cancro. Il ricavato andrà anche a Università e Politecnico di Torino.

Il percorso di Just The Woman I Am si dipanerà nel centro di Torino con partenza da piazza Castello e arrivo in piazza San Carlo.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale.

Gli organizzatori sperano di superare il record delle 20mila presenze, registrato prima dello stop dovuto alla pandemia.

Interviste a: Riccardo D'Elicio, presidente del Centro universitario sportivo di Torino; Alberto Rainoldi, vicerettore dell'Università di Torino; Laura Montanaro, prorettrice del Politecnico di Torino.