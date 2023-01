L'eccellenza scolastica in provincia

Il liceo classico scientifico statale Pellico-Peano di Cuneo è una delle eccellenze dell'istruzione in Piemonte secondo i dati della fondazione Agnelli.

1.400 studenti, 140 docenti, 40 tecnici e amministrativi. Una scuola aperta tutto il giorno per offrire non solo gli insegnamenti tradizionali di classico e scientifico, ma molto altro come vari corsi di lingua e lezioni sull'accettazione di se stessi e degli altri.

Un ingrediente determinante per questa storia di successo è il forte legame con il territorio. Tanti gli ex studenti contenti di aver studiato al Pellico-Peano.

Interviste a: Alessandro Parola, dirigente scolastico del liceo Pellico-Peano; Ada Origlia, referente Orientamento liceo Pellico-Peano; Veronica Merlo, arabista