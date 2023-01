Chiuse le iscrizioni alle scuole superiori: i licei i più gettonai

Gli studenti piemontesi - e le loro famiglie - continuano a preferire la formazione offerta dai licei. Lo confermano i dati, diffusi dall'Ufficio scolastico regionale, sulle iscrizioni alla scuola secondaria per il prossimo anno scolastico, che si sono chiuse il 30 gennaio. Al primo posto delle scelte online si confermano i licei con il 55%, un dato leggermente sotto la media nazionale, che è pari al 57%. Al secondo posto di questo podio virtuale ci sono gli istituti tecnici con il 33% (di poco inferiore il quadro nazionale che si ferma al 31%). Medaglia di bronzo per gli istituti professionali con quasi il 12%, praticamente in linea con il dato nazionale.

Rispetto all'anno scolastico in corso, le iscrizioni ai licei sono lievemente in aumento, quelle agli istituti tecnici costanti mentre si registra un leggero calo per i professionali.

Tra chi sceglie i licei, l'indirizzo più gettonato è lo scientifico nell'opzione Scienze applicate, che cattura uno studente su cinque. Amministrazione, finanza e marketing è l'indirizzo preferito da uno studente su quattro tra quelli che optano per gli istituti tecnici. Tra chi si iscrive ai professionali, invece, stravince con il 33% di gradimento Enogastronomia e ospitalità alberghiera.