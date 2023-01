Aumentano i centri di potenziamento dell'apprendimento per bimbi fragili

La Regione Piemonte con Enel Cuore Onlus, su proposta della Consulta per le persone in difficoltà e dell'associazione Diritti negati, ha deciso di sostenere l'apertura di quattro centri Hpl, High Performance Learning, cioè luoghi di potenziamento dei processi di apprendimento. Ne esiste già uno a Torino. Obiettivo: sostenere lo sviluppo intellettivo dei bimbi delle elementari più fragili, che si stima siano tra il 3 e il 7 per cento del totale.

I bambini potranno usufruire gratis di percorsi su misura che includeranno le loro famiglie e scuole.

Interviste a: Giovanni Ferrero, direttore della Consulta per le persone in difficoltà; Chiara Caucino, assessora regionale all'Infanzia; dott. Orazio Pirro, direttore della Neuropsichiatria infantile Torino Sud