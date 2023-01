Caso Cospito: "sul 41bis il processo non c'entra"

C'è il profilo umano e quello giudiziario nella lunga e complessa vicenda di Alfredo Cospito.

Il primo: uno sciopero della fame che va avanti da 104 giorni, e salute sempre più precaria alla base del trasferimento, ieri pomeriggio, nel carcere milanese di Opera.

Il secondo: il 41 bis, con l'anarchico che fa sapere che continuerà a oltranza lo sciopero finché il carcere duro non sarà abolito dall'ordinamento giudiziario.

La questione è stata affrontata ieri dal Consiglio dei Ministri che ha ribadito la linea dura: nessun patto con chi minaccia.

E questa mattina il Ministro della Giustizia Nordio ha chiarito in conferenza stampa che ogni scelta del Ministero deve passare attraverso le decisioni dei giudici.

Il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo - ha aggiunto il ministro - ci ha chiesto di essere sentito e attendiamo il suo parere.

Il procuratore dal canto suo fa sapere in una nota che Cospito non è al 41 bis per motivi direttamente legati al processo in corso a Torino, ma perché l'anarchico continuava a comunicare, dal carcere, coi membri della galassia anarchica e che non c'è nessun collegamento diretto con le accuse dei processi in corso a Torino, e che riguardano l'esplosione di due bombe nel 2006 davanti a una caserma dei carabinieri di Fossano in cui l'anarchico rischia la condanna all'ergastolo.

Dai tribunali alle strade, dove l'allerta è massima. Dopo le azioni violente degli ultimi giorni, in Italia e all'estero, la questura di Torino monitora la piazza e la rete di decine di anarchici oltranzisti che si muovono nel nord Italia, tenendo sotto controllo i presidi anarchici convocati per oggi in città.

servizio di Davide Denina