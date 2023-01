Messina Denaro, i segreti dell'identikit invecchiato

Le forze di polizia hanno lavorato in parallelo nella caccia a Matteo Messina Denaro e impiegato tanta scienza per individuare un uomo di cui si avevano foto vecchie di 40 anni. Nel servizio, i Ris dei Carabinieri di Roma spiegano quali tecniche vengono utilizzate non soltanto per ricostruire vecchie storie criminali, ma anche per provare a gettare nuovi fasci di luce su misteri avvolti dal tempo: è il caso del ritratto contenuto nel “Codice sul volo degli uccelli” di Leonardo Da Vinci.

Intervista con il luogotenente dei Ris dei Carabinieri di Roma, Antonio Natale