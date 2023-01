Danni al parco Di Vittorio a Torino: "Meglio chiudere i giardini pubblici a Capodanno"

Iniziamo con il lato brutto e triste della notte di San Silvestro: gli atti vandalici che non sono mancati neppure questa volta. Un telespettatore ci ha inviato le immagini dei danni arrecati da ignoti al parco Di Vittorio a Torino, segnalando anche la presenza di immondizia sparsa ovunque sui prati. "Forse a Capodanno i parchi dovrebbero restare chiusi", ci scrive augurando buon anno a tutti.

Con la seconda segnalazione ci occupiamo di questa strada di Torino. “Questo è lo scempio di via Gressoney angolo via Valprato - ci scrive Andrea - il marciapiede colmo di foglie marce sta procurando anche cadute alle persone anziane”

Nella terza immagine vediamo, anzi non si vedono più, le strisce pedonali - scomparse- in via della Basilica, proprio accanto a Porta Palatina a Tirubi. Il sabato della vigilia di Natale un pedone è finito in ospedale dopo essere stato toccato da un'auto.

Infine il bello che ci circonda. Andiamo a Murello, nel Cuneese, con questa foto scattata da Piercarlo Gentile dopo l'ultima nevicata.