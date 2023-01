2023 BU, il quarto asteroide più grande mai passato più vicino alla Terra

Si chiama 2023 BU, è un piccolo asteroide e questa notte passerà a 9.970 km dalla superficie terrestre. E' il quarto più grande, fra gli asteroidi che hanno "sfiorato" la Terra, ma non è pericoloso.

A scoprirlo, il 21 gennaio, dall'osservatorio Margo di Nauchnij, in Crimea, è stato l'astronomo Gennady Borisov - noto per la scoperta della prima cometa interstellare, la 2I/Borisov, nel 2019.

2023 Bu- spiega l'Istituto nazionale di astrofisica - si muove su un'orbita eliocentrica, con perielio poco all'interno dell'orbita terrestre e afelio poco oltre.