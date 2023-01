Long Island, il mistero delle balene spiaggiate

Un maschio di megattera di 11 metri di lunghezza e almeno 12 tonnellate di peso si è arenato a Lido beach, Long Island, New York. Tanti i cetacei morti nelle ultime settimane sulle spiagge della grande mela e del New Jersey. Possibili cause: collisioni con le navi ma anche la preparazione dei fondali per piattaforme eoliche.