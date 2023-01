Fallito il Virgin Orbit, tutto bene per il Falcon 9

Fallito il primo lancio spaziale del Regno Unito e dell'Europa Occidentale.

Il razzo della Virgin Orbit che avrebbe dovuto portare in orbita 9 satelliti, ha avuto un'anomalia che i tecnici stanno ancora cercando di comprendere.

LauncherOne era stato trasportato sotto l'ala modificata di un Boeing 747 e rilasciato sull'Oceano Atlantico.

L'aereo è rientrato alla base, ma razzo e satelliti sono andati persi.

Tutto bene e come previsto invece per il Falcon9 di Space X.

Il razzo è partito dalla California con a bordo 51 satelliti Star link.

Andranno in orbita per garantire l'internet ad alta velocità.