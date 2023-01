Open Day emicrania, l'appello alla prevenzione

"Il rapporto tra donne e uomini che soffrono di emicrania è di tre a uno, e l'emicrania, spiega Chiara Benedetto, dell'ospedale ostetrico e ginecologico Sant'Anna di Torino, "si accompagna a tutta una serie di eventi tipici della donna: il flusso mestruale, l'utilizzo di contraccettivi ormonali, la gravidanza e la menopausa. Per questo motivo quasi trent'anni fa abbiamo creato in questo ospedale il Centro cefalee della donna, il primo ambulatorio di questo tipo in Italia".

Eppure l'emicrania, di cui soffre un terzo della popolazione mondiale, è ancora poco percepita come patologia disabilitante. La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha promosso martedì 31 gennaio una giornata nazionale informativa con visite e incontri in 90 ospedali italiani.

"Siamo in una fase in cui si stanno sviluppando terapie nuove, estremamente efficaci per la cura dell'emicrania", spiega Giovanni Battista Allais, responsabile del Centro cefalee della donna. "Il problema - aggiunge - è accedere a queste terapie, e anche sapere che si è emicranici, avere coscienza di questa malattia. L'emicrania non è un sintomo, è una malattia molto importante, soprattutto per la donna, ed è una malattia che si può sicuramente curare".

Curare con metodi nuovi, ma anche antichissimi, come l'agopuntura, particolare efficace durante la gravidanza.

interviste a Chiara Benedetto, direttrice Ostetricia e Ginecologia universitaria 1 dell'ospedale Sant'Anna di Torino, e Giovanni Battista Allais, responsabile Centro cefalee della donna dell'ospedale Sant'Anna di Torino