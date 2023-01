Capodanno in Piemonte, le feste in piazza e sulle piste da sci

Prima la spettacolare fiaccolata tricolore dei maestri di sci, poi l'apertura della pista per la sciata notturna, l'attesa per la mezzanotte, i fuochi d'artificio, la festa in Conca. L'evento a Prato Nevoso, tra le Alpi Liguri, è stato per la prima volta a numero chiuso, per ragioni di sicurezza, con biglietti esauriti da giorni.

Dalla montagna alle città, in tutto il Piemonte sono tornate le feste in piazza per Capodanno dopo le restrizioni degli anni scorsi. Come a Verbania, in piazza Ranzoni a Intra, la settima edizione dello spettacolo, la prima dal 2020.

Ed è tornato anche il concerto di San Silvestro della Camerata Ducale al Teatro Civico di Vercelli. Come sempre con un programma a sorpresa, tra giochi di luce e incursioni nel cinema, anche in grandi film d'animazione come Il libro della giungla, con l'esecuzione della musica del balletto spensierato tra Mowgli e l'orso Baloo.