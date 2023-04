Caos passaporti, code e malumori all'Open Day di Torino

Sono state calcolate seimila persone in coda a Torino anche da notte fonda per la nona giornata di apertura straordinaria per il rilascio o il rinnovo dei passaporti. Aperture stabilite per permettere di accedere senza prenotazione, visto che fissare un appuntamento online è quasi impossibile nel breve e medio periodo. Una giornata di malumori e tensioni.

La Questura di Torino parla di afflusso inaspettato e cerca di rassicurare: "nessuno fino ad ora non ha ottenuto il documento nei tempi richiesti. Chi ha il viaggio prenotato, non perderà i biglietti". Sono previsi altri open day, sempre di sabato: il 25 febbraio, il 25 marzo, il 22 aprile e il 27 maggio.