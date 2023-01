Treni in miniatura, il plastico del Dopolavoro Ferroviario torna in mostra a Torino

Una delle novità di quest'anno è l'effetto neve, che mancava nel paesaggio di montagna che è stato ricreato. Il plastico di treni in miniatura del Dopolavoro Ferroviario di Torino continua ad arricchirsi e si mette in mostra questo weekend: è il primo fine settimana di aperture straordinarie dopo la pandemia.

“Il plastico è nato nel 1958 su iniziativa di tre amici, tra cui mio padre”, spiega Ezio Bertollo, che accompagna i visitatori. “In occasione dello scambio di regali tra i figli dei dipendenti organizzato dalle Ferrovie dello Stato - continua -, decisero di prendere i loro tre piccoli plastici e unirli, e realizzare uno spettacolo da far vedere ai bambini”. I tre plastici uniti si sono espansi anno dopo dopo anno: oggi sono 250 metri di sviluppo lineare, percorsi in questa esibizione da venti treni, portati per l'occasione dagli appassionati.

Tante famiglie in coda per questa due giorni (sabato 28 e domenica 29 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 in via Sacchi 63, ingresso gratuito). E le visite guidate riprendono ogni giovedi, pomeriggio e sera (dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23), solo su appuntamento.

nel servizio, intervista a Ezio Bertollo, Dopolavoro Ferroviario Torino