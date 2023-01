Quando gli studenti salgono in cattedra. Il progetto My Tutor dell'istituto Agnelli

Sofia e Stephanie sono due studentesse-tutor dell'istituto salesiano Edoardo Agnelli di Torino. Offrono, gratuitamente, ripetizioni a studenti dei primi anni della loro stessa scuola, di pomeriggio. L'incontro fra domanda e offerta è organizzato attraverso Find My Tutor, progettato lo scorso anno da due diverse classi e che coinvolge il liceo scientifico e l'istituto tecnico dell'Agnelli.

Il progetto ha l'obiettivo di fare in modo che gli studenti possano aiutarsi tra di loro, senza coinvolgere i professori, in modo che le ripetizioni siano organizzate dagli studenti per gli studenti

La lezione dura da un'ora a un'ora e mezza, nel pomeriggio. E può essere individuale o di gruppo. I tutor sono 16: il loro impegno è riconosciuto come ore, crediti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.