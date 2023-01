Sulle piste di Garessio 2000

Dietro la foschia, c’è il mar ligure. Piste di Garessio, Cuneo: sciare con vista mare. Sempre più raramente, però, dato che a queste altezze - tra 1.300 e 1.800 metri - avere neve è sempre più difficile. Tanto che i tre impianti di risalita hanno aperto solo ieri, a metà stagione.

Senza innevamento artificiale diventa difficile garantire continuità nelle aperture. Per questo il Comune - proprietario degli impianti - sta faticando a trovare nuovi gestori, dopo il forfait dei precedenti. E anche maestri di sci non se ne trovano, spiega la Pro Loco che ha temporaneamente preso in gestione gli impianti.

E allora si punta sull’estate, per compensare le perdite invernali. E garantire un futuro a una stazione che - negli ultimi anni - è sopravvissuta al Covid e all’alluvione del 2020.



Nel servizio l'intervista a Claudio Fazio, resp. Garessio 2000