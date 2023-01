Generazione Zeta, la sostenibilità corre veloce sui social

Comunicare la sostenibilità, quando si hanno vent'anni. I nuovi linguaggi della generazione zeta, non soltanto nativa digitale ma anche nativa ambientale, cresciuta tra emergenza climatica e transizione energetica.

L'ambiente come tema centrale sentito dai giovani diventa forma di incentivo e pressione per le istituzioni di ogni livello, per mettere a punto agende politiche che vadano nella direzione della sostenibilità.

Interviste con:

Lorenzo De Vidovich - Sociologia del territorio Università Trieste

Tiziano Bonini - Sociologia della comunicazione Università di Siena

Video delle tiktokers: “Telodicesofia”, “SaraG” e Sofia Fisicaro

Montaggio: Paola Galassi