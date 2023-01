Fibrillazione atriale, la soluzione non chirugica

Un capitolo nuovo nel trattamento della più diffusa aritmia cardiaca. A scriverlo, l'ospedale Mauriziano di Torino, con una tecnica di intervento che combina l'ablazione della fibrillazione atriale, eseguita sia dall'interno sia dall'esterno del cuore, associata a legatura non chirurgica dell'auricola sinistra.



Una tecnica che si affianca a quella tradizionale dell'ablazione transcatetere, che risulta fondamentale per i pazienti a rischio elevato tromboembolico, ma non idonei per l'assunzione di farmaci anticoagulanti né antiaggreganti.

Proprio come il caso del paziente uno, un 56enne che a causa di un elevato rischio emorragico non avrebbe potuto prendere alcun farmaco specifico. Non solo è stato operato, ma è stato dimesso appena due giorni dopo l'intervento.

Un passo in avanti nel contrasto di una patologia che, tra le diverse criticità, aumenta il rischio di ictus cerebrale, di cui è causa nel 20% dei casi. E può essere responsabile di decadimento cognitivo di grado variabile fino alla demenza.

Immagini: Guido Cravero

Montaggio: Cristiano Gaviglio