Il rifugio della fauna selvatica nel cuore della foresta

Una piccola capanna nel cuore della foresta, ai piedi di una montagna non lontano da Caracas, in Venezuela. E' un rifugio per il ricovero e la cura della fauna selvatica. Qui gli animali feriti o malati vengono accuditi fino a quando non sono pronti a rientrare nel loro habitat. È gestita dalla "Fondazione piume e code in libertà".

In soccorso degli animali in difficoltà, il veterinario Grecia Marquis: "Caracas è una capitale piena di foreste, di alberi e di montagne e il Venezuela è uno dei paesi con la maggiore biodiversità del pianeta".

La dottoressa Marquis coordina un team di lavoratori dipendenti affiancati da 6 volontari. Si prendono cura in media ogni anno di 165 animali. La fondazione, attiva da più di 15 anni, si dedica anche alla sensibilizzazione sull'urgenza di prendersi cura di ambiente e biodiversità locale. Una funzione che rientra negli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, cui il Venezuela aderisce, ma che nella zona di Caracas trova sponda soltanto nella passione delle singole persone, amanti della natura e degli animali.

L'Osservatorio venezuelano dei diritti umani ambientali ha rilevato che nel paese si sta verificando una perdita accelerata di diversità biologica, che influisce sul deterioramento delle specie di fauna locale, in qualche caso fino all'estinzione.

Gli attivisti della Fondazione, nonostante la perdurante mancanza di risorse, non perdono di vista la loro missione, fatte di cure e di educazione ambientale, continuando a trasmettere le loro conoscenze a tutti coloro che intendano dare una mano a questa meravigliosa porzione di natura del nostro pianeta, e ai suoi piccoli e grandi abitanti.



