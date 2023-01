Caraglio, fiamme sul caseificio

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato attorno alle 7 di stamattina, 10 gennaio 2023, al caseificio Moris, a Paschera di Caraglio, in provincia id Cuneo. L'incendio è ancora in corso: sul posto i Vigili del fuoco di Cuneo. Non risultano, al momento, persone coinvolte. La storica azienda che produce mozzarella di bufala è avvolta dalle fiamme. In base alle prime notizie, le fiamme sarebbero partite dalla parte anteriore dello stabilimento, dove è collocato il punto vendita. Non dovrebbero essere coinvolte le stalle, dove ci sono centinaia di animali. Le fiamme hanno investito anche la Strada provinciale 174 Caraglio-Busca.