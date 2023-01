Per il turismo dei laghi un anno da incorniciare

Le destinazioni del distretto dei laghi, a cavallo tra Vco e Novarese, restano in testa tra le preferite dei turisti anche in questo periodo festivo. Tante le presenze per le giornate a cavallo tra Natale e l’Epifania. Un quadro che conferma il buon andamento di tutto il 2022.

Le aspettative sono positive anche per questo nuovo anno.

Intervista a Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto turistico dei laghi.