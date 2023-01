Boom di medici gettonisti nel Verbano-Cusio-Ossola

Lavorano soprattutto di notte e nei festivi. Sono i cosiddetti gettonisti, professionisti non assunti che coprono i turni a chiamata. Nei reparti di pronto soccorso degli ospedali del Vco sono ormai la maggioranza, come ha rimarcato il presidente del Consiglio comunale di Verbania. Su 25 medici in pianta organica, 15 sono gettonisti. I concorsi vanno deserti e le assunzioni non sono sufficienti.

Interviste a: Paolo Gramatica, direttore del Dea Vco; Chiara Serpieri, direttore generale dell'Asl Vco