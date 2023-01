A Vercelli le prime pietre d'inciampo per i concittadini deportati

Vercelli ha ricordato quattro concittadini deportati ad Auschwitz con la posa delle prime pietre d'inciampo nella provincia. La cerimonia nel Giorno della memoria. Le pietre ricordano nome, anno di nascita, luogo e data di deportazione.

Le prime tre sono state sistemate in via Foà, davanti alla sinagoga, in corrispondenza dell'ultimo domicilio di Enrichetta e dei genitori Felice Jona e Regina Segre: figlia, padre e madre, furono arrestati a Varallo nel maggio del 1944 e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz. Enrichetta morì successivamente nel campo di Terezin, i genitori furono uccisi ad Auschwitz.

La quarta pietra d'inciampo è stata posizionata in via Monte di Pietà in omaggio all'ingegnere Giuseppe Leblis, deportato ad Auschwitz dove fu ucciso all'arrivo, il 6 febbraio 1944.

interviste a Rossella Bottini Treves, presidente Comunità ebraica di Vercelli, e Laura Ravenna, nipote di Giuseppe Leblis