I giorni della libertà di Alessandro Milan

Alessandro Milan accende la luce su storie dimenticate: quelle degli uomini e delle donne che, in una Milano ridotta in macerie dalla guerra, sono stati protagonisti attivi nella Resistenza, pur restando 'avvolti' nell'oblio.

Alle loro vite sconosciute, legate dal filo invisibile ma potente dell'impegno civile, il libro oggi rende omaggio, raccontandone le storie come esempio a cui guardare ancora oggi.



Da Carmela, portinaia del palazzo in viale Monza 23, noto come il 'Casermone', e sua figlia Francesca, staffette partigiane, a Sergio Temolo, che perse il padre per mano fascista il 10 agosto 1944 nell'eccidio di piazzale Loreto, fino ad Angelo Aglieri, impiegato del 'Corriere della Sera', arrestato nel maggio 1944 con l'accusa di aver introdotto in redazione una bomba a mano, poi condotto al carcere di San Vittore e da qui deportato al campo di Fossoli: con coraggio, pur subendo lo stravolgimento delle proprie vite, ognuno di loro ha saputo reagire, lavorando sotto traccia, nel totale riserbo, per opporsi all'oppressione.