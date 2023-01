Vaccino salva api

Una speranza per gli apicoltori americani. Un vaccino per una malattia: la American foulbrood o peste americana. La Dalan, azienda biotecnologica, ha pronto il suo Bacterin per la distribuzione limitata, per il momento, agli apicoltori commerciali. Una speranza contro una malattia causata da un batterio: il Paenibacillus larvae, contro la quale fino ad oggi erano poche le armi da opporre.