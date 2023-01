90 secondi al giorno del giudizio

Sono state spostate a 90 secondi alla mezzanotte le lancette del Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse. Vi avevamo annunciato l'intenzione degli scienziati del Bulletin of atomic scientists di avvicinare le lancette al momento del disastro a causa della guerra in Ucraina, dei missili in Corea del nord, della tensioni tra Cina e Taiwan e della crisi climatica. Il comitato, creato nel 1947 dagli scienziati coinvolti nello sviluppo della bomba atomica, ha deciso di spostare le lancette del simbolico orologio, che indica l'avvicinarsi di un disastro definitivo per la Terra, da 100 a soli 90 secondi alla mezzanotte.